Капелло: «Леау в первом тайме мне не очень понравился»

«Милан» переиграл «Интер» в матче пятого тура итальянского чемпионата, чем очень порадовал Фабио Капелло - бывшего наставника клуба. В большом интервью он подробно разобрал все аспекты прошедшего матча. Были моменты, которые не понравились ему, даже несмотря на победу.

- Не понравилось, как играл в первом тайме Леау. Мало брал игру на себя, мало внимания, какая-то робость в действиях. Правда, во втором тайме он заиграл лучше, смотрелся живее, хотя и не забил, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Лечче».