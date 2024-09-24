Кассано разнёс «Ювентус» Мотты

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано высказался о выступлениях «Ювентуса» под руководством Тьяго Мотты.

«Я разносил Аллегри, потому что «Ювентус» с ним был никакой, и я всё ещё так думаю. После шести игр я должен сказать то же самое о Тьяго. Пока что он ничего не сделал. В первых играх «Ювентус» всем составом располагался за линией мяча и играл на контратаках. Я говорил, что так они не попадут в топ-4, а сейчас ситуация ещё хуже. Я знаю Тьяго и уважаю его. Он не такой, как Аллегри, который вообще не тренер. Но сейчас я вижу прошлогодний «Ювентус». Они были никакими в последние три года, и это продолжается. Уважаю Тьяго, но они ужасно играют в Серии А», - сказал Кассано в программе Viva el Futbol.