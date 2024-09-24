Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

У миланского «Сан-Сиро» забрали финал Лиги чемпионов

24 Сентября 2024 • 18:21 Комментировать

Стадион «Сан-Сиро», который расположен в итальянском городе Милан, был лишён права принять финал Лиги чемпионов в 2027 году. Об этом в социальных сетях написал журналист Роб Харрис, ссылаясь на заявление УЕФА.

В УЕФА сообщили, что власти Милана не могут гарантировать, что к моменту проведения финала стадион «Сан-Сиро» и его окрестности не будут затронуты работами по реконструкции.

Теперь УЕФА предстоит определить новое место проведения финала Лиги чемпионов сезона 2026/2027.

Добавим, что ближайший финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене 31 мая 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов Сан-Сиро ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Флик высказался об ошибке тер Штегена Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» «Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ Кьеза высказался после дебюта за «Ливерпуль» в АПЛ
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
«Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.09.24 в 21:45
Аталанта Аталанта
Комо Комо
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Сентября
19:16 · Италия. Серия А
Кассано разнёс «Ювентус» Мотты 1
18:21 · Италия. Серия А
У миланского «Сан-Сиро» забрали финал Лиги чемпионов
17:43 · Италия. Серия А
Стали известны сроки восстановления Бареллы
17:38 · Италия. Серия А
«Интер» назвал диагноз Бареллы
16:21 · Италия. Серия А
Футболист «Милана» не захотел покидать клуб ради Саудовской Аравии.
14:10 · Италия. Серия А
Балотелли хочет играть в Италии
14:04 · Италия. Серия А
Осимхен может перебраться в «Ювентус»
12:31 · Италия. Серия А
«Барселона» выбрала топ-игрока на замену Левандовски слухи
10:16 · Италия. Серия А
​Капелло: «Понравились ускорения Пулишича и Рейндерса»
09:43 · Италия. Серия А
​Капелло: «Габбия - настоящий миланиста»
09:16 · Италия. Серия А
​Капелло: «Интер» плохо провёл второй тайм»
08:21 · Италия. Серия А
​Капелло: «Очень понравились Абрахам и Мората»
07:54 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Барселоны» Хави отказал итальянскому клубу
23 Сентября
23:08 · Италия. Серия А
Матч «Аталанта» – «Комо» перенесён на вторник официально
22:16 · Италия. Серия А
Матч «Аталанты» и «Комо» задержали из-за ливня, игру могут отменить 2
19:40 · Италия. Серия А
Известный итальянский футболист сомневается в руководстве «Ромы»
19:35 · Италия. Серия А
Паоло ди Канио ждал иного футбола от «Ювентуса» 4
17:07 · Италия. Серия А
​Капелло: «Смелость Фонсеки победила в дерби»
15:17 · Италия. Серия А
Чемпион мира может сыграть за Францию спустя пять лет
14:20 · Италия. Серия А
Гендиректор «Ромы» оставила свой пост после угроз от фанатов
12:05 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ромы» эмоционально отреагировал на свой первый забитый гол
09:31 · Италия. Серия А
Довбик высказался о Дибале
06:16 · Италия. Серия А
Защитник «Милана» может получить первый вызов в сборную Италии
05:21 · Италия. Серия А
Мотта считает 19-летнего Йылдыза ключевым игроком «Ювентуса»
04:03 · Италия. Серия А
Дармиан объяснил поражение «Интера» от «Милана» 1
Все новости
Рекомендуем