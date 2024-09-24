У миланского «Сан-Сиро» забрали финал Лиги чемпионов

Стадион «Сан-Сиро», который расположен в итальянском городе Милан, был лишён права принять финал Лиги чемпионов в 2027 году. Об этом в социальных сетях написал журналист Роб Харрис, ссылаясь на заявление УЕФА.

В УЕФА сообщили, что власти Милана не могут гарантировать, что к моменту проведения финала стадион «Сан-Сиро» и его окрестности не будут затронуты работами по реконструкции.

Теперь УЕФА предстоит определить новое место проведения финала Лиги чемпионов сезона 2026/2027.

Добавим, что ближайший финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене 31 мая 2025 года.