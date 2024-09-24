Стали известны сроки восстановления Бареллы

Полузащитник «Интера» Николо Барелла получил травму. У футболиста выявили растяжение мышцы бедра, о чём миланский клуб сообщил на страницах своего сайта.

Согласно информации итальянского Sky, Барелла пропустит ближайшие три матча «Интера» - против «Удинезе» (Серия А), «Црвены Звезды» (Лига чемпионов) и «Торино» (Серия А). Вернуться на поле Николо сможет уже после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что «Интер» проиграл на выходных «Милану» со счётом 1:2. Команда Симоне Индзаги на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.