«Интер» назвал диагноз Бареллы

Полузащитник «Интера» Николо Барелла угодил в лазарет. Во вторник утром 27-летний футболист прошёл медицинское обследование. У Бареллы выявили растяжение прямой мышцы правого бедра. Соответствующая информация размещена на официальном сайте миланского клуба.

«Интер» не называет сроки восстановления Бареллы. При этом клуб отметил, что состояние футболиста будет повторно оценено на следующей неделе.

В сезоне 2024/2025 Николо Барелла успел выступить в пяти матчах «Интера» в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. В этих играх полузащитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.