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Чемпионат Италии. Серия А

Футболист «Милана» не захотел покидать клуб ради Саудовской Аравии.

24 Сентября 2024 • 16:21 Комментировать
Интер Милан
1:2
Милан

Полузащитник сборной Алжира и «Милана» Исмаэль Беннасер очень привлек рынок Саудовской Аравии.

Этим летом Беннасера пытались к себе переманить представители арабского чемпионата, но полузащитник решил остаться в «Милана». Его агент Энцо Райола отметил, что, несмотря на переговоры, Исмаэль даже не думал покидать Италию.

«Были переговоры с некоторыми клубами, но он никогда не ставил под сомнение свое желание остаться в «Милане». Я хочу напомнить, что не каждый игрок может отправиться в Саудовскую Аравию, а тамошний рынок открыт не каждый день. Но он счастлив в «Милане», и покинуть этот клуб непросто», -  приводит слова Райолы Tuttosport.

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Милан Исмаэль Беннасер Энцо Райола ещё теги

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