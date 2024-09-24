Футболист «Милана» не захотел покидать клуб ради Саудовской Аравии.

Полузащитник сборной Алжира и «Милана» Исмаэль Беннасер очень привлек рынок Саудовской Аравии.

Этим летом Беннасера пытались к себе переманить представители арабского чемпионата, но полузащитник решил остаться в «Милана». Его агент Энцо Райола отметил, что, несмотря на переговоры, Исмаэль даже не думал покидать Италию.

«Были переговоры с некоторыми клубами, но он никогда не ставил под сомнение свое желание остаться в «Милане». Я хочу напомнить, что не каждый игрок может отправиться в Саудовскую Аравию, а тамошний рынок открыт не каждый день. Но он счастлив в «Милане», и покинуть этот клуб непросто», - приводит слова Райолы Tuttosport.