Осимхен может перебраться в «Ювентус»

Нападающий турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». По информации от Football Italia, трансфер может состояться уже в январе.

Напомним, Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». Если в январе за нигерийцем придёт топ-клуб, аренду можно будет прервать. У Виктора в новом контракте прописана сумма отступных в размере 70 миллионов евро.

Главным претендентом на Осимхена летом являлся лондонский «Челси», но «синие» не могли согласовать с нигерийцем зарплату. В двух матчах чемпионата Турции нападающий отметился двумя забитыми голами.