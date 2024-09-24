Балотелли хочет играть в Италии

Талантливый итальянский нападающий Марио Балотелли всё ещё остаётся без команды, так как хочет выступать где-то поближе к дому.

Его агент Энцо Райола сообщил о том, что к Марио проявляют интерес многие клубы, но сам футболист хочет продолжить карьеру в Италии. При этом ему даже необязательно играть в Серии А. Главное, чтобы клуб подходил нападающему.

«Он хотел бы остаться в Италии. У него много запросов из-за пределов Европы, но он хочет оставаться поближе к дому. Ведутся переговоры с несколькими клубами, мы ждём. Посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие месяцы. Дивизион - это не проблема. Нам нужен подходящий проект для Марио», - приводит слова Райолы Tuttosport.