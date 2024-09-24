Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли хочет играть в Италии

24 Сентября 2024 • 14:10 Комментировать

Талантливый итальянский нападающий Марио Балотелли всё ещё остаётся без команды, так как хочет выступать где-то поближе к дому.

Его агент Энцо Райола сообщил о том, что к Марио проявляют интерес многие клубы, но сам футболист хочет продолжить карьеру в Италии. При этом ему даже необязательно играть в Серии А. Главное, чтобы клуб подходил нападающему.

«Он хотел бы остаться в Италии. У него много запросов из-за пределов Европы, но он хочет оставаться поближе к дому. Ведутся переговоры с несколькими клубами, мы ждём. Посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие месяцы. Дивизион - это не проблема. Нам нужен подходящий проект для Марио», -  приводит слова Райолы Tuttosport.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Энцо Райола
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Флик высказался об ошибке тер Штегена Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» «Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ Кьеза высказался после дебюта за «Ливерпуль» в АПЛ
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.09.24 в 21:45
Аталанта Аталанта
Комо Комо
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Сентября
14:10 · Италия. Серия А
Балотелли хочет играть в Италии
14:04 · Италия. Серия А
Осимхен может перебраться в «Ювентус»
12:31 · Италия. Серия А
«Барселона» выбрала топ-игрока на замену Левандовски слухи
10:16 · Италия. Серия А
​Капелло: «Понравились ускорения Пулишича и Рейндерса»
09:43 · Италия. Серия А
​Капелло: «Габбия - настоящий миланиста»
09:16 · Италия. Серия А
​Капелло: «Интер» плохо провёл второй тайм»
08:21 · Италия. Серия А
​Капелло: «Очень понравились Абрахам и Мората»
07:54 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Барселоны» Хави отказал итальянскому клубу
23 Сентября
23:08 · Италия. Серия А
Матч «Аталанта» – «Комо» перенесён на вторник официально
22:16 · Италия. Серия А
Матч «Аталанты» и «Комо» задержали из-за ливня, игру могут отменить 2
19:40 · Италия. Серия А
Известный итальянский футболист сомневается в руководстве «Ромы»
19:35 · Италия. Серия А
Паоло ди Канио ждал иного футбола от «Ювентуса» 4
17:07 · Италия. Серия А
​Капелло: «Смелость Фонсеки победила в дерби»
15:17 · Италия. Серия А
Чемпион мира может сыграть за Францию спустя пять лет
14:20 · Италия. Серия А
Гендиректор «Ромы» оставила свой пост после угроз от фанатов
12:05 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ромы» эмоционально отреагировал на свой первый забитый гол
09:31 · Италия. Серия А
Довбик высказался о Дибале
06:16 · Италия. Серия А
Защитник «Милана» может получить первый вызов в сборную Италии
05:21 · Италия. Серия А
Мотта считает 19-летнего Йылдыза ключевым игроком «Ювентуса»
04:03 · Италия. Серия А
Дармиан объяснил поражение «Интера» от «Милана» 1
01:21 · Италия. Серия А
Фонсека рассказал, беспокоится ли о возможном увольнении из «Милана»
00:47 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение «Интера» от «Милана»
00:36 · Италия. Серия А
Фонсека – о победе в дерби: «Никому не удавалось создать «Интеру» столько проблем»
00:36 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги: «Проиграли заслуженно»
00:31 · Италия. Серия А
​Абрахам: «Мы были лучше»
Все новости
Рекомендуем