Роберт Левандовски стабильно забивает голы, но его высокая заработная плата остаётся проблемой для «Барселоны». Как сообщает TodoFichajes, польский нападающий может покинуть каталонский клуб по завершению сезона 2024/2025. Левандовски может отправиться в Саудовскую Аравию, где может получить ещё более высокий оклад – около 50 миллионов евро за сезон. Подписать такой крупный контракт в 36 лет будем большим успехом для Роберта.

В то же время отмечается, что приоритетным кандидатом на замену Левандовски в «Барселоне» является Лаутаро Мартинес из «Интера». Аргентинец очень нравится президенту каталонского клуба Жоану Лапорте. Миланский клуб тоже имеет финансовые трудности, поэтому трансфер Мартинеса не исключён.