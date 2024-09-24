​Капелло: «Понравились ускорения Пулишича и Рейндерса»

Бывший наставник российской сборной и «Милана» Фабио Капелло продолжает наслаждаться победой «Милана» в матче с «Интером». «Россонери» проиграли сопернику перед этим шесть матчей кряду, но смогли собраться и в самый неожиданный момент выиграли у соперника. Капелло рассказал, какие аспекты в игре «Милана» произвели на него наибольшее впечатление в прошедшем матче:

- Ускорения Пулишича и Рейндерса, а также тактический интеллект Юссуфа Фофана. Я считаю, что надо внимательно следить за ним. Он станет тем полузащитником, вокруг которого будет расти команда, - предсказывает Капелло, слова которого цитирует pianetamilan.it.