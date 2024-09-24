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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Габбия - настоящий миланиста»

24 Сентября 2024 • 09:43 Комментировать
Интер Милан
1:2
Милан

«Милан» неожиданно обыграл «Интер» в матче пятого тура итальянского чемпионата Серии А, и свой комментарий на эту тему дал Фабио Капелло. Он похвалил защитника Маттео Габбию, который забил решающий гол, удачно сыграв головой после подачи со стандарта за пару минут до конца игры. Его успех понравился дону Фабио:

- Настоящий миланиста, серьёзный парень. Я счастлив за него. Этот гол - премия за напряжённую работу. Но и тут надо отдать должное Фонсеке, который предпочёл его, а не Страхинью Павловича. Это было непростое решение для такого важного матча, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Лечче».


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