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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Интер» плохо провёл второй тайм»

24 Сентября 2024 • 09:16 Комментировать

«Милан» неожиданно обыграл «Интер» в матче пятого тура итальянского чемпионата Серии А, и свой комментарий на эту тему дал Фабио Капелло. Он считает, что «Интер» недостаточно хорошо провёл второй тайм матча, что и стало причиной поражения.

- Второй тайм «Интер» провёл некачественно. Чемпион Италии имеет преимущество в полузащите, но он его не реализовал. Когда Симоне Индзаги заменил сперва Чалханоглу с Мхитаряном, а затем Бареллу, я был очень удивлён, меня это не впечатлило, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Лечче».


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