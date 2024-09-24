​Капелло: «Интер» плохо провёл второй тайм»

«Милан» неожиданно обыграл «Интер» в матче пятого тура итальянского чемпионата Серии А, и свой комментарий на эту тему дал Фабио Капелло. Он считает, что «Интер» недостаточно хорошо провёл второй тайм матча, что и стало причиной поражения.

- Второй тайм «Интер» провёл некачественно. Чемпион Италии имеет преимущество в полузащите, но он его не реализовал. Когда Симоне Индзаги заменил сперва Чалханоглу с Мхитаряном, а затем Бареллу, я был очень удивлён, меня это не впечатлило, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Лечче».