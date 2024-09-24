​Капелло: «Очень понравились Абрахам и Мората»

«Милан» неожиданно обыграл «Интер» в матче пятого тура итальянского чемпионата Серии А, и свой комментарий на эту тему дал Фабио Капелло. Его приятно удивило выступление команды португальского наставника Паулу Фонсеки, которому прочили увольнение, и он выделил игроков, которые внесли особый вклад в успех.

- Мне очень понравились Тэмми абрахам и Альваро Мората. Не только то, как они играют в штрафной, но и как двигаются, как создают пространство для других игроков, прессингуют. Победу «Милана» предопределило чувство готовности к самопожертвованию на поле, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Лечче».