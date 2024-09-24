Экс-тренер «Барселоны» Хави отказал итальянскому клубу

«Рома» вела переговоры с несколькими специалистами после отставки Даниэле де Росси с поста наставника команды, об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, речь идет о Хави Эрнандесе, Стефано Пиоли и Франческо Фариоли. «Рома» вела переговоры с этими специалистами, но от всех получила отказ. В итоге итальянский клуб возглавил Иван Юрич, под руководством которого команда крупно обыграла «Удинезе» со счетом 3:0.

После пяти туров чемпионата Италии «Рома» набрала шесть баллов. Команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков.