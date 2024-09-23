Игра пятого тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Комо» официально перенесена на вторник, 24 сентября из-за погодных условий. Новостью делится пресс-служба бергамасков.

На севере Италии проливной дождь, домашнее поле стадиона «Гевисс» на данный момент не соответствует условиям проведения матча. Начаться встреча должна была в 21:45 по московскому времени. Начало вторничной перенесённой игры не изменено – 21:45, время московское.

«Аталанта» и «Комо» завершают пятый по счёту тур нового сезона Серии А. Хозяева арены – в середине таблицы на девятом месте, «Комо» - лишь в зоне вылета на 19-й строчке.