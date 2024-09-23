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Чемпионат Италии. Серия А

Матч «Аталанты» и «Комо» задержали из-за ливня, игру могут отменить

23 Сентября 2024 • 22:16 Комментировать
Аталанта
0:0
Комо
отменен

Матч итальянской Серии А между «Аталантой» и «Комо» в Бергамо могут отменить. В данную минуту начало игры задерживается из-за обильных осадков на севере Италии, футбольное поле стадиона «Гевисс» затоплено.

Персонал домашней арены «Аталанты» трудится над тем, чтобы привести стадион в порядок. Однако риск отмены и переноса матча растёт – дождь не заканчивается.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа ливень в Бергамо не прекратится. А значит, есть высокий риск того, что футболисты не выйдут на поле в этот понедельник.

Игра «Аталанта» - «Комо» запланирована в рамках пятого тура Серии А. Бергамаски – на девятом месте в середине таблицы, гости – в зоне вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Аталанта

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