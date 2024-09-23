Известный итальянский футболист сомневается в руководстве «Ромы»

Воспитанник «Лацио» и популярный футбольный эксперт Паоло ди Канио высказался о последних решениях со стороны руководства «Ромы».

Как отмечает Паоло, он начинает сомневаться в компетентности владельца «Ромы» Дэна Фридкина. Нападающий напоминает о том, что руководитель уволил тренеров Жозе Моуринью и Даниэле де Росси. При этом Фридкин не имел необходимого связующего звена для следующего правильного шага.

«Вы не можете уволить де Росси заявлением из трех строк и думать, что ничего не произойдет. Американцы такие. Они управляют бизнесом, оставаясь в офисе. Это другой мир. Они думали, что с Моуринью все решили. Они выиграли кубок и стали героями. Они забрали Лукаку на частном самолете. К сожалению, иногда бывает и повседневная работа. Когда дела идут не очень хорошо, вам нужен грамотный директор. Вряд ли бы он посоветовал бесконечно менять специалистов», - заявил ди Канио в эфире Sky Sport.

Ранее мы писали о том, что Фридкин стал новым владельцем «Эвертона».