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Чемпионат Италии. Серия А

Паоло ди Канио ждал иного футбола от «Ювентуса»

23 Сентября 2024 • 19:35 Комментировать
Ювентус
0:0
Наполи

Известный итальянский нападающий Паоло ди Канио прокомментировал старт «Ювентуса».

Паоло подчеркнул, что в клубе хотели видеть атакующий футбол, но команда забила лишь шесть мячей в пяти играх. Кроме того, в последних трех матчах «Ювентус» вообще забить не может. Ди Канио, вспоминая своё прошлое, говорит о том, что иногда, даже показывая результат, возможно потерять работу.

«Там другая организация, но результаты те же. Мы хвалим оборонительную фазу, и я не говорю, что это неправильно. Но руководству не нравилась такая игра, и они пошли на тренерскую перестановку. Мы видели статистику: менее одного удара в створ за игру. Лучший тренер, который у меня когда-либо был, Арриго Сакки, мог быть уволен через два месяца, потому что он не хотел делать определенные вещи, которые от него требовали. Такое случается, поэтому, может, и Тьяго пора пересмотреть свою игру», -  заявил ди Канио в эфире Sky Sport.

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