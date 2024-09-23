​Капелло: «Смелость Фонсеки победила в дерби»

Центральным матчем очередного, пятого тура итальянского чемпионата Серии А стало сражение двух миланских клубов, в котором «Милан», к удивлению многих, взял верх над «Интером». Итоги матча прокомментировал бывший наставник «Милана» Фабио Капелло, тренировавший клуб в середине 90-х годов прошлого столетия. Он похвалил португальского наставника Паулу Фонсеки, которому прочили поражение и увольнение:

- Смелость Фонсеки принесла победу в дерби. Казалось, что он уже всё, но в футболе ещё есть место для сюрприза, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Лечче».