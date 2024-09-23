Чемпион мира может сыграть за Францию спустя пять лет

Вингер «Удинезе» Флорьян Товен попал в расширенный список сборной Франции.

Товен начал этот сезон очень удачно. В пяти матчах у него три забитых мяча и одна голевая передача. Больше забил только форвард «Интера» Маркус Тюрам и нападающий «Аталанты» Матео Ретеги.

На этот результат отреагировал наставник «синих» Дидье Дешам. Флорьян попал в расширенный список сборной Франции. Уже в октябре «трехцветным» предстоит сыграть в рамках Лиги наций против Израиля и Бельгии.

Отметим, что Товен последний раз играл за Францию в июне 2019 года. Кстати, в том матче против Андоры он забил и отдал голевую передачу.