Гендиректор «Ромы» оставила свой пост после угроз от фанатов

Гендиректор «Ромы» Лина Сулуку покинула свой пост. После увольнения главного тренера Даниэле де Росси в её адрес посыпались угрозы.

Появилась информация о том, что де Росси убрали из «Ромы» не только из-за результатов. Также у него был конфликт с генеральным директором клуба Линой Сулуку. После того, как легендарный капитан «Ромы» был уволен, в адрес Лины фанаты клуба стали писать множество угроз.

Также отмечается, что именно она настояла на том, чтобы в «Рому» пришёл Иван Юрич вместо де Росси.

С Даниэле команда в четырех матчах набрала три очка, побед при этом не было. После отставки рулевого команда разгромила «Удинезе» со счетом 3:0. До этого соперник в четырех матчах набрал 10 очков.