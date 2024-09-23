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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Ромы» эмоционально отреагировал на свой первый забитый гол

23 Сентября 2024 • 12:05 Комментировать
Рома
3:0
Удинезе

Молодой полузащитник «Ромы» Томмазо Бальданци (21 год) прокомментировал свой забитый мяч в ворота «Удинезе».

Томмазо признался, что «это были напряженные дни», и в команде чувствовали, что из-за неудовлетворительных результатов уволили главного тренера. При этом игрок невероятно счастлив, что неделя так завершилась. Кроме того, что «Рома» одержала победу, Бальданци забил наконец-то свой первый гол за римский коллектив.

«Я мечтал об этом моменте с тех пор, как приехал сюда. Я так рад своему первому голу за эту команду. Я всегда стараюсь выкладываться по максимуму и быть доступным для команды. Мы должны тренироваться и усердно работать, потому что у нас есть четкие цели, которых мы хотим достичь. Надеюсь, все плохие моменты в прошлом, и этот матч нам даст новые силы для будущих побед», - приводит слова полузащитника DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Томмазо Бальданци

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