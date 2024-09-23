Довбик высказался о Дибале

Нападающий «Ромы» Артём Довбик высказался о крупной победе над «Удинезе» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Римская команда выиграла со счетом 3:0.
«Это важный результат для нашей команды. Благодаря таким победам мы возвращаем себе уверенность. Я адаптируюсь к новому чемпионату, здесь защитники сильнее, чем в Испании. Дибала? Мне нравится играть с ним. У нас отличное взаимодействие», - передает слова украинского центрфорварда Planeta Roma.
Довбик провел пять поединков в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, отметившись двумя забитыми мячами. По итогам пяти туров римляне с шестью очками занимают 11-е место в таблице.
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