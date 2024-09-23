Довбик высказался о Дибале

«Это важный результат для нашей команды. Благодаря таким победам мы возвращаем себе уверенность. Я адаптируюсь к новому чемпионату, здесь защитники сильнее, чем в Испании. Дибала? Мне нравится играть с ним. У нас отличное взаимодействие», - передает слова украинского центрфорварда Planeta Roma.