Защитник «Милана» может получить первый вызов в сборную Италии

Центральный защитник «Милана» Маттео Габбия может в скором времени дебютировать за сборную Италии.

24-летний футболист стал героем недавнего миланского дерби: именно он отправил мяч в сетку ворот «Интера» на 89-й минуте, принеся «россонери» заветную победу (2:1). Как стало известно инсайдеру Николо Скире, встречу двух миланских грандов посетил рулевой итальянской национальной команды Лучано Спаллетти. Специалист отдельно наблюдал за Габбией, которого подумывает впервые пригласить в ряды «скуадры адзурры».

На счету центрбека пять забитых мячей в 79 матчах за «Милан». В период 2019 по 2021 год Маттео Габбия провёл семь игр за молодёжную сборную Италии.