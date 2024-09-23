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Мотта считает 19-летнего Йылдыза ключевым игроком «Ювентуса»

23 Сентября 2024 • 05:21 Комментировать
Дженоа
...
Ювентус
28.09 19:00

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта готов строить игру вокруг восходящей звезды Кенана Йылдыза.

19-летний футболист вышел в старте во всех шести матчах «бьянконери» в текущей кампании, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. По данным TuttoJuve, Мотта уже сейчас видит Йылдыза ключевой фигурой в своих построениях. Особенно ценится умение турка обыгрывать оппонентов один в один, что добавляет атаке «Ювентуса» непредсказуемости и открывает пространство для Душана Влаховича.

Впрочем, пока Йылдыз не может демонстрировать свои лучшие качества на регулярной основе, и это сказывается на выступлении команды.

Последние три матча «Ювентуса» в Серии А завершились с одинаковым счётом – 0:0.

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Ювентус Тьяго Мотта Кенан Йылдыз ещё теги

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