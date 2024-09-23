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Чемпионат Италии. Серия А

Дармиан объяснил поражение «Интера» от «Милана»

23 Сентября 2024 • 04:03 Комментировать
Интер Милан
1:2
Милан

Защитник «Интера» Маттео Дармиан ответил на вопрос о поражении в дерби с «Миланом» (1:2).

Команда Симоне Индзаги подходила к игре с принципиальным соперником в статусе явного фаворита, но не смогла добыть даже ничью. «Россонери» забрали три очка благодаря голу Маттео Габбии на 89-й минуте.

«Мы не слишком много говорили в раздевалке – все понимали, насколько важным был матч. У нас зрелая и опытная команда, и мы способны понять, что пошло не так. Единственный известный мне способ справиться с проблемами – работать.

«Милан» сыграл так, как хотел, а мы – нет. Мы выступили так себе, были недостаточно подвижны. Нужно идти вперёд и продолжать работать», – приводит журналист Даниэле Мари слова Дармиана.

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