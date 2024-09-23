Фонсека рассказал, беспокоится ли о возможном увольнении из «Милана»

Рулевой «Милана» Паулу Фонсека признался, что не слишком переживает из-за слухов о своём возможном увольнении.

В воскресенье «Милан» обыграл в дерби «Интер» (2:1), что, как принято считать, спасло португальского наставника от потери работы.

«Для меня это не имеет большого значения, потому что я не читаю и не слушаю подобные разговоры.

Эта победа поможет нам стать увереннее, но для меня важнее всего видеть, что игроки продолжают верить в наши идеи», – заявил в послематчевом интервью DAZN Фонсека, заменивший Стефано Пиоли перед началом текущего сезона.

«Милан», как и «Интер», набрал восемь очков после пяти туров Серии А.