Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение «Интера» от «Милана»

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о неудаче своей команды в миланском дерби.

«Милан» вышел вперёд на 10-й минуте благодаря голу Кристиана Пулишича, но уже вскоре «нерадзурри» сравняли счёт – забил Федерико Димарко. Судьба дерби решилась на 89-й минуте, когда точный удар Маттео Габбии принёс «россонери» три очка.

«Мы сыграли совсем не так, как рассчитывали. Наш подход был неправильным с самого начала. Во втором тайме ситуация немного улучшилась, но этого оказалось недостаточно. Нам нужно прийти в себя и во многом прибавить, чтобы выйти на должный уровень.

Я капитан, и я первый, кто берёт на себя ответственность. Я понимаю, что не делаю того, что удавалось мне в прошлом сезоне. Сейчас я могу лишь продолжать работать, чтобы стать сильнее», – цитирует Football Italia Мартинеса.