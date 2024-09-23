Фонсека – о победе в дерби: «Никому не удавалось создать «Интеру» столько проблем»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал успех своей команды в дерби с «Интером» (2:1).

Португальский наставник нуждался в победе, чтобы сохранить работу, и со своей задачей справился. Специалисту пришлось внести тактические изменения – команда сыграла по схеме 4-4-2 с Моратой и Абрахамом в нападении.

Победный гол на 89-й минуте забил Маттео Габбия.

«Милан» давно не выигрывал в дерби. Учитывая текущую форму, было важно внести коррективы. Думаю, мы заслужили победу. Я ещё не видел команду, которая смогла бы доставить столько проблем «Интеру». Но я бы не сказал, что изменения были значительными», – сказал в интервью DAZN Фонсека.