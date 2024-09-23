​Симоне Индзаги: «Проиграли заслуженно»

В центральном матче пятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» вырвал победу у «Интера» со счётом 2:1. Наставник «неррадзурри» Симоне Индзаги считает такой исход матча заслуженным - он корректно признал достоинства соперника.

- У меня не было ощущения, что на поле мы - единая команда. Все должны были дать чуть больше - в том числе и я. Они выиграли заслуженно. Они лучше оборонялись. Мы - хуже. Наш «Интер» не был сегодня привычным «Интером». Будем работать с анализом ошибок, - цитирует слова Симоне Индзаги pianetamilan.it.

В следующем своём матче в итальянском чемпионате «Интер» сыграет с «Удинезе».