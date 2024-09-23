​Абрахам: «Мы были лучше»

В центральном матче пятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» вырвал победу у «Интера» со счётом 2:1. Английский нападающий Тэмми Абрахам упустил пару хороших возможностей для взятия ворот, но он доволен тем, что в итоге «Милан» всё равно получил три очка.

- Это особый день, спасибо нашим тифози. У нас отличные игроки, и сегодня мы дали настоящее сражение «Интеру», показав, что мы заслужили победу. Ведь мы создали много возможностей для взятия ворот, - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.

В следующем своём матче в итальянском чемпионате «Милан» сыграет с «Лечче».