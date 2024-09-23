​Габбия: «Мы с Фонсекой»

В центральном матче пятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» вырвал победу у «Интера» со счётом 2:1. Решающий гол в матче забил защитник Маттео Габбия, который выпрыгнул после подачи со штрафного и вколотил мяч в ворота головой.

После игры защитник «Милана», вышедший, между прочим, на замену, заявил о безусловной поддержке наставника Паулу Фонсеки:

- Я очень доволен. Нам повезло, что у нас есть такой интеллигентный игрок, как Рейндерс. Мы целиком и полностью на стороне нашего тренера, и неважно, что там пишут в прессе и говорят люди, - цитирует слова игрока painetamilan.it.