«Милан» прервал серию «Интера» и не позволил установить рекорд

«Милан» остановил череду неудач в дерби с «Интером», одержав победу со счётом 2:1.

Победу «россонери» принёс гол Маттео Габбии, забитый на 89-й минуте. Таким образом, прервалась победная серия «Интера» в дерби с «Миланом», продлившаяся шесть матчей в рамках всех соревнований. «Нерадзурри» установили бы новый рекорд противостояния по количеству выигранных встреч кряду, но в этот раз не сподобились даже на ничью.

На счету «Интера» и «Милана» по восемь набранных очков после пяти туров текущего розыгрыша Серии А – команды делят шестое место. Лидирует в таблице «Торино», набравший 11 баллов.