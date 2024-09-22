«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен

В главном матче пятого тура Серии А состоялось миланское дерби.

«Россонери» начали активнее - Тиджани Рейндерс по правой половине поля дотащил мяч до угла штрафной площади, но пробил по воротам в итоге Альваро Мората под перекладину, вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. На 10-й минуте Кристиан Пулишич по левой половине поля совершил сольный проход в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот под опорную ногу голкиперу - 0:1. Ответил «Интер» на 28-й минуте - Федерико Димарко завершил комбинацию и с левого угла штрафной площади на исполнение хорошо пробил под правую штангу - 1:1.

В первой атаке второго тайма Эмерсон в падении сделал подачу в центр штрафной площади, Рафаэд Леау опередил опекуна и головой пробил в правый угол ворот, кипер в прыжке вытянул непростой мяч. Леау совершил проход по левому флангу и выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Рейндерс пробил в правый угол ворот, голкипер в прыжке отбил мяч перед собой, а затем уже защитник выбил его на угловой. В центре штрафной площади Лаутаро Мартинес из-под соперника пробил в касание в левый угол ворот, кипер в прыжке отбил непростой мяч. Леау по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и пробил плотно в ближний угол, вратарь сложился и переправил мяч на своего партнёра по команде. На 89-й минуте Рейндерс со штрафного выполнил подачу в центр штрафной площади, Маттео Габбия хорошо выпрыгнул и головой пробил точно под правую штангу, а вратарь даже не прыгнул - 1:2.

У миланских клубов по восемь очков, они на одну победу отстают от лидирующего «Торино» и делят шестое место. Главный тренер «россонери» Паулу Фонсека вряд ли будет уволен, так как его команда победила.