После ухода де Росси «Рома» сразу же разгромила лидера

Застрявшая в подвале таблицы Серии А «Рома» после смены главного тренера сразу добыла первую победу в сезоне, остановив лидеров из «Удинезе». «Волки» создали уйму моментов и реализовали несколько.

На 19-й минуте Стефан эль-Шаарави перехватил мяч на половине поля «Удинезе» и сразу выполнил хорошую передачу на ход Артёму Довбику по левой половине поля, форвард убежал в штрафную площадь и уже без особого труда точно пробил под правую штангу - 1:0.

Сразу после перерыва Довбик сыграл в штрафную на ход Пауло Дибале, которого сбили - пенальти. Пострадавший со стандарта вколотил мяч под правую штангу, вратарь угадал направление удара, но не мог спасти свою команду - 2:0. На 70-й минуте только-только вышедший на замену Томмазо Бальданци разогнал атаку по левой половине поля, при входе в штрафную площадь отлично отыгрался с Довбиком и очень хорошо пробил в правый угол ворот - 3:0.

«Рома» с шестью очками делит восьмое место, соперник с 10 баллами - второе.