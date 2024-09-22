«Интер» и «Милан» назвали составы на матч Серии А

Сегодня, 22 сентября, «Интер» и «Милан» сыграют между собой в рамках пятого тура итальянской Серии А.

Пресс-службы команд поделились информацией о составах команд на предстоящий матч.

Стартовый состав «Интера»: Зоммер (вр), Павар, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро.

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Роял, Габбия, Томори, Тео Эрнандес, Пулишич, Рейндерс, Фофана, Леау, Мората, Абрахам.

Начало поединка между «Интером» и «Миланом» запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.