​В «Наполи» опасаются, что Мерет выбыл надолго

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет выбыл из строя в прошедшем матче в рамках пятого тура Серии А, в котором неаполитанцы смогли сыграть вничью с «Ювентусом». Мерету потребовалась замена уже в первом тайме, но оборона неаполитанцев не дрогнула, выдержав натиск туринцев. В стане «Наполи» нет ясности по поводу того, насколько выбыл Мерет, это станет ясно в понедельник, после подробного медицинского обследования. Но в руководстве клуба опасаются, что травма достаточно серьёзна - об этом говорят все признаки.

Напомним, что в следующем туре Серии А «Наполи» предстоит сыграть с «Монцей».