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​В «Наполи» опасаются, что Мерет выбыл надолго

22 Сентября 2024 • 20:52 Комментировать

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет выбыл из строя в прошедшем матче в рамках пятого тура Серии А, в котором неаполитанцы смогли сыграть вничью с «Ювентусом». Мерету потребовалась замена уже в первом тайме, но оборона неаполитанцев не дрогнула, выдержав натиск туринцев. В стане «Наполи» нет ясности по поводу того, насколько выбыл Мерет, это станет ясно в понедельник, после подробного медицинского обследования. Но в руководстве клуба опасаются, что травма достаточно серьёзна - об этом говорят все признаки.

Напомним, что в следующем туре Серии А «Наполи» предстоит сыграть с «Монцей».


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алекс Мерет
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