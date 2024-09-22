​Вентола: «Милану» есть что терять в дерби»

Главным матчем пятого тура итальянского чемпионата Серии А станет встреча «Интера» и «Милана», она пройдет в воскресенье вечером. Своими мнением о предстоящем поединке поделился Никола Вентола, бывший игрок «Интера». Он опасается, что давление, которое оказывается на «Милан» в связи с неважными результатами, может стать роковым для команды.

- Любой стороне есть что терять в дерби, но в данном случае «Милан» может потерять гораздо больше. У «Интера» всё в порядке с менталитетом, даже если вдруг проиграют, они продолжат сражаться за свои высокие цели. А у «Милана» поражение может привести к смене тренера, - цитирует слова Вентолы pianetamilan.it.