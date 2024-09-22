«Болонья» добыла первую победу в сезоне, дожав «Монцу»

В пятом туре Серии А «Монца» и «Болонья» пытались одержать первую победу в сезоне. Кацпер Урбаньски открыл счет ударом головой на 23-й минуте, а на перерыв команды ушли при равном счете после успешного добивания от Милана Джурича - 1:1. Только на 80-й минуте Сантьяго Кастро дальним ударом воплотил в гол перевес гостей - 1:2.

«Болонья» рванула в середину таблицы и делит восьмое место, соперник - третье с конца.