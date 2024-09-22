«Болонья» добыла первую победу в сезоне, дожав «Монцу»

В пятом туре Серии А «Монца» и «Болонья» пытались одержать первую победу в сезоне. Кацпер Урбаньски открыл счет ударом головой на 23-й минуте, а на перерыв команды ушли при равном счете после успешного добивания от Милана Джурича - 1:1. Только на 80-й минуте Сантьяго Кастро дальним ударом воплотил в гол перевес гостей - 1:2.
«Болонья» рванула в середину таблицы и делит восьмое место, соперник - третье с конца.
Протокол игры
|23'Урбаньски Кацпер (0:1)
|(1:1) Джурич Милан II43'
|80'Кастро Сантьяго (1:2)
Турати Стефано•Иццо Армандо 42'81' (Бондо Уоррен (81') •Мари Пабло• 86'Карбони Андреа• 18'Перейра Педру II88' (Д'Амброзио Данило (88') •Кирьякопулос Георгиос•Пессина Маттео•Бьянко Алессандро•Мальдини Даниэль71' (Капрари Джанлука (71') •Мота Дани71' (Форсон Омари (71') •Джурич Милан II81' (Марич Мирко (81')
Равалья Федерико•Де Сильвестри Лоренцо78' (Пош Штефан (78') •Казале Николо46' (Бёкема Сэм (46') •Лукуми Джон• 51'Ликояннис Хараламбос•Урбаньски Кацпер78' (Моро Никола (78') •Фройлер Ремо•Эбишер Мишель•Одгор Йенс71' (Айлинг Самуэль (71') •Кастро Сантьяго• 86'Ндой Дан
22 сентября. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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