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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» добыла первую победу в сезоне, дожав «Монцу»

22 Сентября 2024 • 17:55 Комментировать
Монца
1:2
Болонья

В пятом туре Серии А «Монца» и «Болонья» пытались одержать первую победу в сезоне. Кацпер Урбаньски открыл счет ударом головой на 23-й минуте, а на перерыв команды ушли при равном счете после успешного добивания от Милана Джурича - 1:1. Только на 80-й минуте Сантьяго Кастро дальним ударом воплотил в гол перевес гостей - 1:2.

«Болонья» рванула в середину таблицы и делит восьмое место, соперник - третье с конца.

Протокол игры  
Монца1:2Болонья
  23'Урбаньски Кацпер (0:1)
(1:1) Джурич Милан II43'  
  80'Кастро Сантьяго (1:2)
Турати СтефаноИццо Армандо  42' 81' (Бондо Уоррен ( 81') Мари Пабло  86'Карбони Андреа  18'Перейра Педру II 88' (Д'Амброзио Данило ( 88') Кирьякопулос ГеоргиосПессина МаттеоБьянко АлессандроМальдини Даниэль 71' (Капрари Джанлука ( 71') Мота Дани 71' (Форсон Омари ( 71') Джурич Милан II 81' (Марич Мирко ( 81')
Запасные: Niccolo PostiglioneEndris ScaramelliПицциньякко СемуэльВалоти МатиаМацца Андреа
Равалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо 78' (Пош Штефан ( 78') Казале Николо 46' (Бёкема Сэм ( 46') Лукуми Джон  51'Ликояннис ХараламбосУрбаньски Кацпер 78' (Моро Никола ( 78') Фройлер РемоЭбишер МишельОдгор Йенс 71' (Айлинг Самуэль ( 71') Кастро Сантьяго  86'Ндой Дан
Запасные: Корацца ТоммазоБаньолини НиколаМиранда ХуанСкорупски ЛукашФаббьян ДжованниКарлссон Йеспер IIIОрсолини РиккардоДаллинга ТийсЭрлич МартинДомингес Бенжамин
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Болонья Монца

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Точный прогноз и ставка на матч Монца – Болонья чемпионата Италии – 22 сентября 2024
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