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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» дожала «Лацио» и победила впервые в сезоне

22 Сентября 2024 • 15:28 Комментировать
Фиорентина
2:1
Лацио
окончен

«Фиорентина» с «Лацио» провели событийный матч пятого тура Серии А.

На первых минутах на чужой половине поля Мойзе Кин подхватил снаряд и отдал пас в центр штрафной на Андреа Кольпани, который пробил в левый угол и угодил в штангу. Тут же Домилсон Додо с правого фланга навесил в центр штрафной гостей, Эдоардо Бове принял игровой снаряд и с убойной позиции пробил очень слабо - мяч прилетел точно в руки голкиперу. В конце первого тайма Нуну Тавареш от левого угла штрафной со стандарта навесил в центр вратарской, Марио Хила на мгновение опередил опекуна и головой пробил мимо голкипера в цель - 0:1.

Второй тайм начался с гола хозяев - Альберт Гудмундссон получил мяч в левой части штрафной, прокинул его себе на ход, и соперник очевидно наступил ему на ногу - пенальти. В правый нижний угол пробил пострадавший, а вратарь отправился в противоположную сторону - 1:1. Додо от правого края штрафной навесил в центр к линии вратарской, Кин остался один перед воротами, но головой пробил плохо, и мяч улетел левее створа. Маттиа Дзакканьи с углового с левого фланга навесил к ближней штанге, откуда по воротам затылком пробил Маттео Гендузи, и мяч по красивой траектории прилетел в перекладину. В следующей атаке Додо получил по ногам в штрафной - ВАР помог назначить 11-метровый в ворота «Лацио». Гудмундссон на этот раз пробил по центру ворот, а Проведель снова отправился в левый угол - 2:1.

«Фиорентина» впервые в сезоне победила и делит восьмое место, у соперника на один балл больше.

Протокол игры  
Фиорентина2:1Лацио
  41'Хила Марио (0:1)
(1:1) Гудмундссон Альберт49'  
(2:1) Гудмундссон Альберт90'  
Де Хеа ДавидМартинес Куарта Лукас 46' (Гудмундссон Альберт ( 46') Комуццо ПьетроБираги Кристиано  42' 46' (Раньери Лука ( 46') Додо Домилсон  90'Госенс Робин  11'Катальди Данило 83' (Адли Ясин ( 83') Мандрагора Роландо 65' (Куаме Кристиан ( 65') Кольпани Андреа 81' (Иконе Жонатан ( 81') Бове ЭдоардоКин Мойзе
Запасные: Мартинелли ТоммазоКайоде МайклРичардсон АмирСоттиль РиккардоТерраччиано ПьетроБельтран ЛукасПаризи Фабьяно
Проведель ИванЛаццари Мануэль 69' (Марушич Адам ( 69') Патрик  85'Хила МариоТавареш Нуну  89'Гендузи Маттео  90'Кастровилли Гаэтано 61' (Чауна Лум ( 61') Исаксен Густав  26' 61' (Ровелла Николо ( 61') Диа Булайе 69' (Педро Родригес ( 69') Дзакканьи МаттиаНослин Тейяни
Запасные: Деле-Баширу ФисайоВесино МатиасМандас ХристосФурланетто АлессиоПеллегрини ЛукаРоманьоли Алессио
22 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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