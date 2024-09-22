«Фиорентина» дожала «Лацио» и победила впервые в сезоне

«Фиорентина» с «Лацио» провели событийный матч пятого тура Серии А.

На первых минутах на чужой половине поля Мойзе Кин подхватил снаряд и отдал пас в центр штрафной на Андреа Кольпани, который пробил в левый угол и угодил в штангу. Тут же Домилсон Додо с правого фланга навесил в центр штрафной гостей, Эдоардо Бове принял игровой снаряд и с убойной позиции пробил очень слабо - мяч прилетел точно в руки голкиперу. В конце первого тайма Нуну Тавареш от левого угла штрафной со стандарта навесил в центр вратарской, Марио Хила на мгновение опередил опекуна и головой пробил мимо голкипера в цель - 0:1.

Второй тайм начался с гола хозяев - Альберт Гудмундссон получил мяч в левой части штрафной, прокинул его себе на ход, и соперник очевидно наступил ему на ногу - пенальти. В правый нижний угол пробил пострадавший, а вратарь отправился в противоположную сторону - 1:1. Додо от правого края штрафной навесил в центр к линии вратарской, Кин остался один перед воротами, но головой пробил плохо, и мяч улетел левее створа. Маттиа Дзакканьи с углового с левого фланга навесил к ближней штанге, откуда по воротам затылком пробил Маттео Гендузи, и мяч по красивой траектории прилетел в перекладину. В следующей атаке Додо получил по ногам в штрафной - ВАР помог назначить 11-метровый в ворота «Лацио». Гудмундссон на этот раз пробил по центру ворот, а Проведель снова отправился в левый угол - 2:1.

«Фиорентина» впервые в сезоне победила и делит восьмое место, у соперника на один балл больше.