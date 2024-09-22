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Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянская пресса критикует Лукаку после игры с «Ювентусом»

22 Сентября 2024 • 11:52 Комментировать
Ювентус
0:0
Наполи

В итальянском чемпионате проходят матчи пятого тура, в субботу сыграли «Ювентус» и «Наполи», выдавшие нулевую ничью. Пресса с Аппенин не впечатлена тем, как провёл эту игру любимчик Антонио Конте, наставник «Наполи» - бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Он получил от газетчиков не самые лучшие оценки.

- Бремер закрыл Лукаку и не позволил ему пробить по воротам. Ни разу. Оценка - 4,5, - оценило Лукаку издание Corriere dello Sport.

Gazzetta Dello Sport оценила его игру чуть выше - на пятёрку:

- Если Влахович плачет, то Лукаку рыдает. За 72 минуты 18 раз прикоснулся к мячу и ни разу не пробил. Оценка 5.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Моденой».


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ромелу Лукаку

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