​Вентола: «Увольнение Фонсеки станет скандалом»

Бывший нападающий миланского «Интера» Никола Вентола внимательно следит за выступлениями «Милана», который в межсезонье сменил главного тренера и теперь клубом руководит Паулу Фонсека, в прошлом тренировавший «Рому». Любопытно, что его прошлый клуб, «Рома», как раз накануне уволил Даниэле де Росси - а сейчас увольнение прочат и самому Фонсеке. Параллель между этими событиями провёл Никола Вентола, бывший игрок миланского «Интера»:

- «Милан» может уволить тренера, и мне это кажется большой глупостью - точно такой же, как и увольнение де Росси из «Ромы», - цитирует слова Вентолы pianetamilan.it.

Сегодня вечером «Милан» сыграет с «Интером».