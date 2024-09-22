​«Эмполи» не проиграл в первых пяти турах - такое случилось с клубом впервые

В итальянском чемпионате прошли матчи пятого тура, «Эмполи» съездил на Сардинию, где достаточно неожиданно обыграл местный «Кальяри», забив тому по голу в каждом из таймов. Теперь у «Эмполи» две победы и три ничьих после пяти туров, а следовательно, ни одного поражения.

Столь удачное начало сезона, с нулём в графе поражений после пяти туров, у клуба выдалось впервые. В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Эмполи» предстоит сыграть дома с «Фиорентиной». Это случится 29 сентября.

Пока же, в настоящий момент, «Эмполи» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.