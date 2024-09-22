​Вентола: «К Морате никаких вопросов»

Бывший нападающий миланского «Интера» Никола Вентола внимательно следит за выступлениями «Милана», которому симпатизирует, несмотря на своё прошлое. Он высказался по поводу свежих приобретений клуба - испанского чемпиона Европы Альваро Мораты и англичанина Тэмми Абрахама, успешно показавшего себя в «Роме».

- Мората вне обсуждений, его класс бесспорен. Несмотря на всю критику, он - настоящий командный игрок. Он может быть очень важным для «Милана». Абрахам восстанавливается после травмы, ему нужно расти ментально. Но его игровая манера мне очень нравится, - цитирует слова Вентолы pianetamilan.it.