​Зоммер: «Матчей действительно многовато»

Швейцарский голкипер Ян Зоммер, защищающий сейчас цвета миланского «Интера», присоединился к дискуссиям о том, что график игр с каждым годом становится всё более и более напряжённым.

- Много игр? Да, есть и много разговоров на этот счёт. Я считаю, что здоровье должно быть главным приоритетом. Несколько лет назад я свободно мог отыграть весь сезон. Сейчас за сезон уже под 70 матчей, так что надо посмотреть, как пройдёт этот экспериментальный сезон Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а потом, надеюсь, будут приняты верные решения, - цитирует слова Зоммера pianetamilan.it.