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Чемпионат Италии. Серия А

​Зоммер: «Матчей действительно многовато»

22 Сентября 2024 • 11:10 Комментировать

Швейцарский голкипер Ян Зоммер, защищающий сейчас цвета миланского «Интера», присоединился к дискуссиям о том, что график игр с каждым годом становится всё более и более напряжённым.

- Много игр? Да, есть и много разговоров на этот счёт. Я считаю, что здоровье должно быть главным приоритетом. Несколько лет назад я свободно мог отыграть весь сезон. Сейчас за сезон уже под 70 матчей, так что надо посмотреть, как пройдёт этот экспериментальный сезон Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а потом, надеюсь, будут приняты верные решения, - цитирует слова Зоммера pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Янн Зоммер
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