Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интер» – «Милан»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги рассказал, чего ждёт от предстоящего миланского дерби.

«Нерадзурри» выиграли шесть последних поединков с «Миланом». В случае очередной победы в воскресенье «Интер» установит рекорд противостояния.

«Мы не должны думать о прошлых дерби – сейчас это всего лишь приятные воспоминания, за это не дают очки. Нам будет противостоять очень сильная команда с отличными игроками.

«Милан» здорово сыграл с «Венецией», а затем уступил «Ливерпулю», но я не столько сосредоточен на сопернике, сколько на своей команде. В дерби, как правило, всё идёт вразрез с прогнозами. Мы должны превзойти оппонентов во всём, включая мелкие детали.

Мы чувствуем себя сильными, готовыми к кому угодно и чему угодно, но знаем, что можем прибавить. Нам нужно работать над последним пасом и завершением, чем мы и занимаемся», – цитирует Football Italia Индзаги.