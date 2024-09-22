Симоне Индзаги рассказал о состоянии Лаутаро перед дерби с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поведал о состоянии нападающего Лаутаро Мартинеса перед миланским дерби.

В преддверии принципиальной воскресной встречи особые вопросы вызывает состояние капитана «нерадзурри»: аргентинец пока не забивал в текущем сезоне, а в недавнем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» появился на поле только на 66-й минуте.

«С Лаутаро нет никаких проблем. Он наш капитан, он играл без перерыва целый год. Сейчас он усердно работает, чтобы быть готовым, и вчера провёл отличную тренировку. Он обязательно сыграет с первых минут, если будет в порядке», – приводит журналист Даниэле Мари слова Симоне Индзаги.

Поединок «Интер» – «Милан» стартует в 21:45 по московскому времени.