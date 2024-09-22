​Юрич ставит целью вывод «Ромы» в Лигу чемпионов

Новый наставник римской «Ромы» Иван Юрич ставит перед клубом вполне реалистичные цели - он надеется, что «Рома» вернётся в Лигу чемпионов, где она выступала в последние годы не всегда, но достаточно часто.

- Руководство клуба было честным и открытым со мной. Клуб проходит через трансформацию, обновляется. Есть много перспективных молодых игроков. Есть много работы. Меня попросили заняться именно этими аспектами, помочь игрокам расти. Цель клуба ясна - вернуться в зону участия в Лиге чемпионов. Это главная цель, поставленная передо мной, - цитирует слова Юрича pianetamilan.it.