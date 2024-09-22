​Политано сыграл 200-й матч за «Наполи»

В итальянском футболе проходят матчи пятого тура Серии А, чемпион страны в 2023 году, «Наполи», сыграл вничью в Турине с «Ювентусом». Таким образом, подопечные Антонио Конте впервые в сезоне сыграли вничью, не сумев сделать наилучший подарок своему футболисту Маттео Политано, для которого прошедший матч стал 200-м в составе «Наполи», с учётом всех турниров, в которых он защищал клубные цвета.

- Надёжность - ключ к долгим совместным отношениям. Я горжусь, что в 200-й раз надел эту футболку, - цитирует слова Политано calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» предстоит сыграть с «Монцей».