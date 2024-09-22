Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо заинтересовал ещё один европейский топ-клуб.

Претендентом на бразильца давно считается «Манчестер Юнайтед», также хавбека связывают с возможным переходом в «Ньюкасл» и «Ювентус». Как сообщает Goal со ссылкой на TNT Sports Brasil, «Барселона» тоже рассматривает возможность приобретения Эдерсона, оценённого экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро.

Контракт 25-летнего опорника с «Аталантой» рассчитан до середины 2027 года. Игрок провёл 96 матчей за коллектив из Бергамо во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и три результативных паса.